Iron Snout is een online vechtspel gemaakt door SnoutUp waarin je als een varken speelt en tegen de wolven moet vechten. Sla, trap en draai je een weg door golven wolven en andere slechteriken. Ontwijk bijlen en andere weggegooide projectielen met de pijltjestoetsen. Speel Iron Snout om die wolven te laten zien dat ze niet met varkens moeten knoeien. Jij en een vriend kunnen Iron Snout gratis spelen in de Wolfieball-modus voor 2 spelers, of je kunt het solo tegen de wolven opnemen in de Classic- en Sudden Death-modi. Dit jaar heeft Iron Snout een kerstupdate met de prachtige Santa-snuitfit. Je kunt ook prijzen winnen door prestaties te voltooien. Gebruik de pijltjestoetsen om te springen en wolven te raken. Bekijk de volgorde waarin projectielen en vijanden spawnen; Je kunt je statistieken in Iron Snout bekijken op het hoofdtitelscherm; Iron Snout biedt twee werelden: Stad en Bos, waarin de typen vijanden en projectielen veranderen. Iron Snout is gemaakt door SnoutUp Games gevestigd in Litouwen. SnoutUp Games ken je misschien van de varkensschieter Cave Blast, de beat-'em-up Bacon May Die (ook met varkensthema), de zwaardvechtende varkensvechter varkenshakker en het ninja-springspel Ninja Shurican.

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Iron Snout. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.