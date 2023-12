Kickflip Santa is een sidescroller waarin je speelt als een skateboardende kerstman en cadeautjes aan kinderen bezorgt terwijl je trucs en grinds uitvoert! Je moet in elk level een specifiek aantal cadeautjes afleveren en je score is gebaseerd op zowel het aantal afgeleverde cadeautjes als je totale score door het doen van trucjes! Spring over elfen heen en trap een kerstboom om en baan je vervolgens een weg de heuvel af om de ultieme kerstman te worden! Bekijk alle verschillende skins en skateboards om de Kerstman aan te passen aan hoe jij eruit wilt zien! Kun jij schaatsen om Kerstmis te redden? Versnellen - Houd de pijl naar rechts ingedrukt Springen - Pijl-omhoog Malen - Pijl-omlaag Rem - Pijl-links Gooi cadeau - spatiebalk Nollie - Pijl omhoog + D Heelflip - Pijl omhoog + S Pop Shuvit - Pijl omhoog + A Kickflip - Pijl omhoog + W Op mobiel zijn er knoppen om in te drukken, behalve dat de trucs willekeurig zijn! Kickflip Santa is gemaakt door BUN GUN. Bekijk hun andere geweldige spellen op Poki: Hoppenhelm, Dodge Blast en Wild Bullets! Je kunt Kickflip Santa gratis spelen op Poki. Kickflip Santa kan worden gespeeld op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

