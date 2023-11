Stap in de schoenen van een scherpschutter uit het Wilde Westen in Westoon! Met je trouwe six-shooter aan je zijde schakel je je tegenstanders uit en laat je iedereen zien wie het Wilde Westen werkelijk bezit. In Deathmatch bewijs je dat je de ultieme Man With No Name bent door iedereen neer te schieten die je van het leven komt beroven. Als je zin hebt om met een bende samen te werken, kun je met Team Deathmatch aan een van de twee kanten deelnemen: de wetgevende sheriffs die het Wilde Westen crimineel tegelijk opruimen, of de rootin 'toetin' outlaws die aan niemand verantwoording afleggen. Besturing W/A/S/D - Ren Shift - Sprint Spatiebalk - Spring LMB - Schiet R - Herladen

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Westoon. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.