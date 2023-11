Base Bros is een online multiplayergame waarin je je basis moet proberen te verdedigen tegen golven van binnenvallende vijanden. Heb jij het in je om samen met je vriend de vliegende vijanden van een andere planeet te verslaan? Werk samen met je vrienden en begin met klimmen, bouwen en schieten om je wereld te verdedigen. Speel Base Bros en bewijs dat jij de ultieme verdediger bent. WASD - Beweeg S - Schiet/gebruik pijltjestoetsen - Beweeg pijl omlaag - Schiet/gebruik Base Bros is gemaakt door Colin Lane Games, een eenmansstudio gevestigd in Stockholm, Zweden. Andere spellen van Colin Lane zijn Dunkers-2, Wrassling, Temple of Boom, Fortz en Golf Zero.

Website: poki.com

