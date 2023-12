Cover Orange: Wild West is een puzzelplatformspel waarin je objecten moet stapelen om onze oranje vrienden te bedekken en te beschermen tegen de naderende zure regen. Onze citrusheld is terug voor meer actie, maar deze keer zijn we in het uiterste westen. Sleep elk object dat je in het spel kunt vinden en laat ze vallen, zodat ze een schuilplaats vormen boven de sinaasappels terwijl de boze wolk eroverheen trekt. Vergeet niet in elk level de verborgen ster te pakken! Deel Cover Orange: Wild West met familie en vrienden, zodat je deze vermakelijke puzzels samen kunt beleven! Gedurende elk level moet je podiumelementen neerzetten om de omgeving te veranderen en sinaasappels te beschermen tegen de zure regen van een kwade wolk. Deze podiumelementen kunnen op elke manier variëren, van een driehoekig blok tot puntige ballen die ijs vernietigen tot de sinaasappels zelf. Gebruik je vinger, muis of toetsenbord om de verschillende voorwerpen die je tot je beschikking hebt te positioneren en laat ze vallen op een manier die een schuilplaats vormt boven de sinaasappels. Verplaats de kist - WASD, pijltjestoetsen of de aanwijzer Laat de kist vallen - spatiebalk Cover Oranje: Wild West is gemaakt door Johnny-K. Speel hun andere puzzelplatformspellen op Poki: Cover Orange, Cover Orange: Space, Cover Orange: Journey en Cover Orange: Gangsters Je kunt Cover Orange: Wild West online spelen zonder gratis te downloaden of te installeren met je desktop en mobiele apparaten op Poki.

