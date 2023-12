Craftomation 1

Craftomation is een puzzelspel gemaakt door Luden IO. In dit spel kun je items en elementen combineren om nieuwe te creëren. Combineer je een weg door de niveaus totdat je een robot kunt maken. Vervolgens kun je de robot programmeren om het level voor je af te ronden, met behulp van functies die als vakjes worden weergegeven. Kun jij alle niveaus voltooien? Muisklik - slepen en neerzetten om elementen te combineren of de robot te programmeren. Crafttomation is gemaakt door Luden IO. Je kunt Craftomation in je browser of op je mobiel spelen zonder iets gratis op Poki te installeren of te downloaden.

Website: poki.com

