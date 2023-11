Paint Strike is een arcade-schietspel gemaakt door Mosu Games. Gebruik je verfpistool en schiet op het terrein om het zo veel mogelijk te beschilderen in de verfkleur van jouw team! Je kunt ook vijanden neerschieten om ze een paar seconden uit te schakelen! Kun jij al je games winnen? Bewegen - WASDShoot - Muisklik Paint Strike is gemaakt door Mosu Games. Je kunt Paint Strike in je browser of op je mobiel spelen zonder iets gratis op Poki te installeren of te downloaden.

Website: poki.com

