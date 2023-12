Mimelet is een platformspel gemaakt door Neutronized. Je bestuurt een personage genaamd Mimelet, dat kan transformeren met krachten! Spring bovenop vijanden om hun krachten te stelen en overwin eventuele obstakels onderweg. Mimelet is een gezond platformavonturenspel met een eenvoudig en leuk spelmechanisme en uitdagende puzzels. Kun jij alle niveaus oplossen? Bewegen - Pijltjestoetsen Krijg krachten door op vijanden te springen Mimelet is gemaakt door Neutronized. Je kunt Mimelet in je browser spelen zonder Poki te installeren of gratis te downloaden.

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Mimelet. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.