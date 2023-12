Baan je een weg door meer dan 7000 niveaus vol plezier met nieuwe avonturen bij elke beurt! Los uitdagende puzzels op om steeds dichter bij Mount Boom te komen en de geheimen te ontdekken die erin schuilgaan. Ervaar match 3-games als nooit tevoren: trek lijnen over overeenkomende items om enorme combo's te maken en talloze leuke beloningen te ontgrendelen! Verzamel meer dan 50 schattige personages, allemaal met hun eigen speciale krachten! Evolueer je personages naarmate je verder komt in elke uitdaging. Bouw een team van schattige wezens en baan je een weg door leuke puzzels terwijl je de magische wereld van Minutia ontdekt! Verbazingwekkende verhaallijnen en leuke avonturen wachten op je in het heerlijke, originele BEST FIENDS-spel!

