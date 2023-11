Wie is? 2 Brain Puzzle & Chats is een puzzelspel waarin je aanwijzingen moet vinden door middel van gesprekken met verschillende personages. Als vervolg op het leuke raadselspel Wie is? , deze keer Wie is? 2 biedt meer dan honderd uitdagende scenario's. Om te slagen, moet je de juiste vragen stellen, nuttige informatie verzamelen en slimme antwoorden bedenken! Het vinden van de aanwijzingen is niet genoeg! Ook moet je out-of-the-box denken om alle vragen op te lossen. Ben jij goed in het praten met mensen om aanwijzingen te vinden en puzzels op te lossen? Het is jouw spel!

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Who is? 2 Brain Puzzle & Chats. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.