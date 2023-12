Logic Master 1 is een denkspel waarin je verschillende lastige puzzels en raadsels voorgeschoteld krijgt die je hersenen op de proef stellen en je dwingen buiten de gebaande paden te denken. Achter de prachtige handgetekende graphics en de leuke muziek wachten veel lastige vragen! Dit zijn niet het soort vragen dat je elke dag tegenkomt, dus denk goed na voordat je ze beantwoordt! Zelfs als je het gevoel hebt dat je het antwoord weet, moet je de vraag nog eens lezen, omdat het spel je mogelijk vanuit een ander perspectief moet laten denken. Ze zijn allemaal ontworpen om je geheugen, aandacht en het vermogen om op onconventionele manieren te denken te trainen! Het kan u zelfs helpen uw geheugen, uw visuele verwerking en uw treinvorm- en kleurcoördinatie te verbeteren! De game evalueert ook hoe snel en efficiënt u deze vragen beantwoordt, zodat u kunt bepalen hoe de game uw aandachtsscore beoordeelt. Vergeet niet dat je altijd een hint kunt krijgen als je vastzit op een niveau! Je hoeft geen hoog IQ te hebben of een genie als Einstein te zijn om uit te blinken in dit spel, maar we moedigen je aan om het te spelen, zelfs als je een genie bent! Klik of tik op het antwoord op je scherm om het te selecteren. Logic Master 1 is gemaakt door Unico Studio. Zij zijn de mensen achter de legendarische puzzelspellen zoals Brain Test: Tricky Puzzles, Brain Test 2: Tricky Stories, Brain Test 3: Tricky Quests, Who Is?, Word City Crossed, Word City Uncrossed, 4 Pics 1 Word en Word MonstersYou Je kunt Logic Master 1 gratis spelen op Poki. Logic Master 1 kan worden gespeeld op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Logic Master 1. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.