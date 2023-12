Word City Uncrossed is een woordpuzzelspel gemaakt door Unico Studio, waarin je de wereld rond kunt reizen door letters te combineren tot betekenisvolle woorden. Verzamel de gegeven letters om zoveel mogelijk woorden te creëren om het level te halen en munten te verzamelen. Je bezoekt je volgende stad zodra je alle puzzels in een stad hebt opgelost. Vergeet niet je munten te gebruiken om power-ups en hints te kopen om je op weg te helpen. Wil je de wereld rondreizen terwijl je je woordenschat oefent? Word City Uncrossed is het juiste spel voor jou! Klik op een letter om een ​​regel te beginnen en sleep over andere letters om betekenisvolle woorden te vormen. Word City Uncrossed is gemaakt door Unico Studio. Zij zijn de mensen achter het legendarische puzzelspel Brain Test: Tricky Puzzles, Word City Crossed en 4 Pics 1 Word. Speel het gratis op Poki!

Website: poki.com

