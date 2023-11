Word Finder is een letterspel in kruiswoordpuzzelstijl waarbij je lange reeksen letters probeert te maken om betekenisvolle woorden of zinsdelen te vormen. Er zijn zes taalmodi beschikbaar: Engels, Frans, Spaans, Duits, Italiaans en Portugees. Er zit echter een addertje onder het gras: je hebt maar twee minuten om zoveel mogelijk woorden te bedenken!Sleep je cursor rond om een ​​letterketen te vormen.Selecteren/slepen - linkermuisknopWord Finder is gemaakt door CodeThisLab.

Website: poki.com

