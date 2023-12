Spelling Bee is een zeer populair woordspel in de VS. De regels van de Spelling Bee zijn vrij eenvoudig. Zoek zoveel mogelijk woorden in een set van 7 letters. Elke dag krijgt u 7 nieuwe letters - 6 eenvoudige en één verplichte. U moet op de letters op het scherm of toetsenbord klikken om er woorden van te vormen met een lengte van 4 letters. In dit geval kunt u een willekeurig aantal letters een onbeperkt aantal keren gebruiken, maar elk woord moet een centrale letter bevatten. Hoe meer woorden, hoe meer punten je krijgt. Zie hieronder voor meer gedetailleerde regels.

Website: spellingbeegame.org

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Spell Bee. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.