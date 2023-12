Probeer het geheime woord te raden! Semantle Junior werkt net als Semantle, maar met eenvoudiger woorden. Elke gok moet een woord zijn. Semantle zal u vertellen hoe semantisch uw woord denkt te lijken op het geheime woord. In tegenstelling tot dat andere woordspel gaat het niet om de spelling; het gaat om de betekenis. De gelijkeniswaarde komt van Word2vec. De hoogst mogelijke overeenkomst is 100 (wat aangeeft dat de woorden identiek zijn en dat je gewonnen hebt). Het laagste is in theorie -100, maar in de praktijk ligt het rond de -34. Met 'semantisch vergelijkbaar' bedoel ik grofweg 'gebruikt in de context van vergelijkbare woorden, in een database met nieuwsartikelen'. Geheime woorden kunnen elk onderdeel van de spraak zijn, maar het zullen altijd losse woorden zijn. Het is verleidelijk om alleen aan zelfstandige naamwoorden te denken, aangezien normale semantische woordraadspelletjes zo werken. Laat u niet in de val lokken! Omdat onze Word2vec-dataset enkele eigennamen bevat, zijn gissingen hoofdlettergevoelig. Maar ik heb alle woorden, behalve de kleine letters, uit de reeks geheime woorden verwijderd, en als jouw woord overeenkomt met het geheime woord, behalve de hoofdletters, dan win je toch. Dus als je wilt weten of het woord meer op leuk of aardig lijkt, kun je naar beide vragen. De indicator 'In de buurt komen' vertelt u hoe dichtbij u bent. Als uw woord een van de 1.000 normale woorden is die het dichtst bij het doelwoord liggen, wordt de rangschikking gegeven (1000 is het doelwoord zelf). Als uw woord niet een van de dichtstbijzijnde 1000 is, heeft u het "koud". (Met "normale" woorden bedoel ik woorden zonder hoofdletter die voorkomen in een zeer grote Engelse woordenlijst; er zijn veel met hoofdletters geschreven, verkeerd gespelde of obscure woorden die er misschien dichtbij lijken, maar die geen rangorde krijgen. gemarkeerd met "????"). Je hebt meer dan zes gissingen nodig. Je hebt waarschijnlijk tientallen gissingen nodig. Er is elke dag een nieuw woord, waarbij een dag begint om middernacht UTC of 19:00 uur jouw tijd.

Website: semantle.com

