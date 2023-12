De stamboom van het plantenrijk (dat wetenschappers Viridiplantae noemen) is breed en mooi... maar ook complex! Metaflora is een spel dat je groene vingers op de proef stelt door te zien hoe goed je door de groene takken kunt navigeren. Je doel is om de Mystery Plant van vandaag in zo weinig mogelijk gissingen te achterhalen. Verkeerde gissingen zullen het antwoord beperken op basis van taxonomische rang (koninkrijk, fylum, klasse, orde, enz.). Hoe meer uw gok gemeen heeft met het antwoord, hoe meer u zult leren over de Mysterieplant.

Website: flora.metazooa.com

