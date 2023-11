Thumb Fighter is een single- of multiplayer-vechtgame gebaseerd op ouderwetse duimoorlogen, gemaakt door AVIX Games. Thumb Fighter is beschikbaar voor elke browser die HTML5 ondersteunt. Neem deel aan een één-op-één vingeroorlog in Thumb Fighter. Thumb Fighter daagt je uit om de handen ineen te slaan en te strijden voor de toppositie. Je kunt ervoor kiezen om met hilarisch aangeklede cijfers te spelen, waaronder Blinky, Bobbie, Red Bro of BatThumb. Wacht tot de andere duim naar beneden valt en spring er dan bovenop. Speel Thumb Fighter in je browser om te bewijzen wie de echte Thumb War Champion is. Heb je een vriend om mee te spelen? Kies dan voor ‘P1 versus P2’. Als je alleen bent, kun je tegen de computer spelen met de optie "P1 vs CPU". Vervolgens bepaal jij hoe jouw duimvechter eruit ziet. Het aftellen begint. Speler 1 gebruikt de "A"-toets en speler twee is de "L"-toets op het toetsenbord. De winnaar is de persoon die zijn duim het langst bovenaan kan houden.Thumb Fighter is gemaakt door Avix Games, gevestigd in Buenos Aires, Argentinië. Ze zijn ook de makers van Thumb Fighter Christmas, Thumb Fighter Halloween Exceptions, Stone Age Architect en meer!

