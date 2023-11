Jigsaw Photo Puzzle: Christmas is een legpuzzelspel waarbij je puzzelstukjes moet slepen en op de juiste plek moet plaatsen om een ​​prachtig, cool beeld te onthullen dat verband houdt met de kerstvakantie. Als je alle stukken op de juiste plek hebt, voltooi je het level! Er zijn 3 moeilijkheidsgraden om uit te kiezen: eenvoudig, normaal en moeilijk, waarbij elk steeds meer stukjes aan de puzzel toevoegt. Kruip onder de deken met een kop warme chocolademelk en speel deze ontspannende puzzelervaring in de mooiste tijd van het jaar! Klik of sleep om een ​​geselecteerd stuk te verplaatsen. Plaats alle stukjes om de afbeelding te onthullen en het level te voltooien. Jigsaw Photo Puzzle: Christmas is gemaakt door Avix Games. Speel hun andere denkspellen op Poki: Jigsaw Photo Puzzle: Winter, Thumb Fighter, Thumb Fighter Christmas, Photo Puzzle: Swap Edition, Photo Puzzle: Jigsaw Edition en Photo Puzzle: Slide Edition

