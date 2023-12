Midnight Drive is een 3D-autospel waarmee je 's nachts door een levendige stad kunt rijden, diamanten kunt verzamelen, stunts kunt uitvoeren en tegen de klok kunt racen. Bevredig je behoefte aan snelheid door te versnellen door deze prachtige metropool! Selecteer eerst een startende auto, kies een kleur en geef gas. Verzamel edelstenen om ze uit te geven aan betere auto's en aanpassingsmogelijkheden. Met betere auto's kun je betere stunts uitvoeren en wendbaardere manoeuvres in de loops uitvoeren. Zoek het roze hoogtepunt om een ​​race te starten, zodat je iedereen kunt laten zien hoe goed je bent in het rijden onder druk. Ben je klaar om elke auto in Midnight Drive te ontgrendelen en al deze neonlichten in een waas te veranderen? Midnight Drive is gemaakt door Avix Games. Ze hebben nog veel meer leuke spellen op Poki: Beecoins Inc, Thumb Fighter, Thumb Fighter Halloween, Thumb Fighter Christmas, Jigsaw Photo Puzzle: Summer, Photo Puzzle: Jigsaw Edition, Photo Puzzle: Swap Edition, Photo Puzzle: Slide Edition, Turn Right en Tweemaal! Je kunt Midnight Drive gratis spelen op Poki. Midnight Drive kan gespeeld worden op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Midnight Drive. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.