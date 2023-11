Word Boss is een woordspel waarbij je in 2 minuten zoveel mogelijk woorden maakt met behulp van 6 willekeurige letters. Dit is de herrezen klassieker uit het Flash-tijdperk die je gratis op Poki kunt spelen. Het spel geeft je zes tegels in scrabble-stijl met willekeurig geselecteerde letters. Gebruik deze letters om betekenisvolle woorden te vormen. Op het bord boven de letters kun je zien hoeveel woorden je nog hebt. Als je vastzit, kun je de tegels opnieuw rangschikken of op de shuffle-knop drukken. Er zijn vier talen in het spel: Engels, Spaans, Frans en Italiaans. Ga je gang en ervaar deze woordenschatuitdaging! Klik of tik op een letter om deze te spelen. Je kunt de lettertegels ook rondslepen. Als alternatief kunt u de toetsenbordtoetsen gebruiken die overeenkomen met de letters die u in het spel ziet. Je kunt ook Backspace gebruiken om een ​​letter te verwijderen. Dubbeltik om een ​​letter te verwijderen uit het woord dat je vormt. Word Boss is gemaakt door Eidosk. Speel hun andere woord- en behendigheidsspellen op Poki: ArithmeticA, Fast Typer, Fast Typer 2 en Fast Typer 3. Je kunt Word Boss gratis spelen op Poki. Word Boss kan worden gespeeld op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

