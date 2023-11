Mahjong Cards is een bordspel gemaakt door Indiesoft. Mahjong Card biedt een unieke mahjong-ervaring door een pak kaarten te gebruiken in plaats van de traditionele mahjongtegels. Je doel is om twee dezelfde speelkaarten te combineren en te proberen het volledige kaartspel te verwijderen. Houd er rekening mee dat je alleen vrije tegels kunt verwijderen die niet door andere tegels bedekt zijn, of die minstens één zijde vrij hebben. Als je vastloopt, kun je de shuffle-optie onderaan de spelpagina gebruiken. Ga je gang en bekijk de Mahjong-kaarten: Deck-kaarttegels zijn nu in stijl! Combineer twee identieke Mahjong-kaarten door er achtereenvolgens op te klikken of erop te tikken. Mahjong Cards is gemaakt door Indiesoft. Ze creëerden de geweldige Puffy Cat. Je kunt het gratis spelen op Poki.

