King of Mahjong is een puzzelspel dat de klassieke Mahjong-ervaring naar een geheel nieuw niveau tilt. Je doel is om twee identieke tegels met elkaar te verbinden met behulp van drie of minder rechte lijnen. Deze keer zul je genieten van een geüpgraded Mahjong-avontuur met een grote verscheidenheid aan prachtige tegels, waaronder vlinders, edelstenen, fruit en schattige dieren! Maar dat is nog niet alles: deze game biedt meerdere uitdagende modi om je puzzeloplossende vaardigheden te testen. Ontgrendel de Marathon-modus voor eindeloos spelen, concurreer met anderen in de PVP-modus of geniet elke dag van iets nieuws in de Kalender-modus! Om een ​​hoge score te behalen, probeer tegels te matchen die verder uit elkaar liggen om meer sterren te verdienen. Veel plezier in Koning van Mahjong!

Website: poki.com

