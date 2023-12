Mahjoctopus is een puzzelspel dat de leuke delen van mahjong en klassieke kaartspellen zoals solitaire combineert. In deze prachtige puzzelervaring met onderwaterthema sorteer je de tegels in oplopende of aflopende volgorde. Controleer het nummer op de tegel onder aan je scherm en kies een nieuwe kaart van de stapel totdat je een nummer tegenkomt dat ervoor of erna staat. Als u op de juiste tegel tikt, wordt deze naar de onderkant van het spelpaneel verplaatst. Haal meer kaarten uit de stapel als je geen nummer hebt dat kan worden gekoppeld. Als je vastzit, kun je de ongedaan maken-power-up gebruiken of een tegel pakken. Vergeet niet op de mysterieuze zeedieren te tikken die af en toe opduiken voor hun verrassingen! Controleer het nummer op de tegel onderaan je scherm en kies een nieuwe kaart van de stapel totdat je een nummer tegenkomt dat gaat ervoor of erna. Je kunt op een tegel tikken om deze naar de juiste plaats te verplaatsen. Mahjoctopus is gemaakt door Adgard. Speel hun andere verslavende spellen op Poki: Pop It vs Spinner, Find The Candy, MadZOOng en Merge to Million. Je kunt Mahjoctopus gratis spelen op Poki. Mahjoctopus kan worden gespeeld op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

