Stapel het kaartspel om te winnen in Poki Spider Solitaire! Je kunt dit solo-kaartspel spelen met één, twee of vier kleuren. Het doel is om de kaarten in elke reeks te rangschikken. Wanneer je een stapel goed rangschikt van Koning naar Aas, komt deze op de overwinningsstapel!

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Poki Spider Solitaire. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.