Amazing Solitaire is een denkspel waarbij je alle gegeven kaarten in de stapel opstapelt in oplopende of aflopende volgorde. Train je hersenen door solitaire te spelen, waarbij vaardigheden, strategie en geduld nodig zijn om te winnen. Naast de solitaire-ervaring kun je genieten van functies zoals het opnieuw schudden van kaarten, het tellen van je zetten en het controleren van je algemene statistieken om je speelgewoonten en prestaties te zien. Er zijn drie moeilijkheidsgraden en ook drie spelmodi, zodat je het perfecte tempo voor jou kunt vinden: één kleur, twee kleuren en vier kleuren. Vergeet niet te profiteren van de hints en de power-ups voor ongedaan maken/opnieuw uitvoeren! Vergeet niet om Amazing Solitaire met je vrienden te delen! Gebruik je vinger of linkermuisknop om een ​​tegel te selecteren. Je kunt je numerieke toetsen of het in-game paneel gebruiken om een ​​getal in te vullen. Je moet voor elke spatie de juiste cijfers bedenken. Elke rij, kolom en sectie moet één van elk afzonderlijk cijfer bevatten. Als je vastloopt, gebruik dan een hint! Amazing Solitaire is gemaakt door Amazing Hedgehog. Speel hun andere spellen op Poki: Amazing Sudoku, Amazing Spider Solitaire, Amazing Word Fresh, Amazing Bubble Connect en Amazing Dominoes. Je kunt Amazing Solitaire gratis spelen op Poki.Amazing Solitaire kan worden gespeeld op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

