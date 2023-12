Amazing Sticky Hex is een puzzelspel dat een nieuwe, frisse draai aan het matching-genre geeft. Dit is een zeshoekige puzzel waarbij je de juiste zet moet vinden om de hele puzzel op te lossen. Je moet een van de kleurrijke edelstenen naar de sleuteltegel slepen en neerzetten, zodat deze zoveel mogelijk tegels omvat. Het is soms moeilijk om erachter te komen welke tegel de juiste is, dus gebruik gerust hints en power-ups als je vastloopt. Met behulp van een hint kunt u de tegel die u moet vullen met de juiste kleur markeren. Hoe minder zetten je speelt om het level te voltooien, hoe meer sterren je verdient. Speel de niveaus opnieuw om alle 3 de sterren te behalen als je de eerste keer niet succesvol was. Kun jij alle niveaus in Amazing Sticky Hex met slechts een paar zetten voltooien? Vergeet niet om het met je vrienden te delen, zodat je je scores kunt vergelijken! Sleep een van de edelstenen naar een tegel, zodat deze zoveel mogelijk tegels omvat. Je wint als je elke tegel zonder overslaan kunt vullen. Amazing Sticky Hex is gemaakt door Amazing Hedgehog. Speel hun andere casual games op Poki: Amazing Bubble Breaker, Amazing Solitaire, Amazing Sudoku, Amazing Spider Solitaire, Amazing Word Fresh, Amazing Bubble Connect en Amazing DominoesJe kunt Amazing Sticky Hex gratis spelen op Poki.Amazing Sticky Hex is speelbaar op je computers en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

