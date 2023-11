Sudoku is een puzzelspel waarbij je genummerde sudokublokken in verschillende rijen en kolommen rangschikt. Je krijgt een 9x9-raster met enkele cijfers die al zijn ingevuld. Vul de resterende vierkanten met een getal van 1 tot en met 9. De puzzel is voltooid als elke rij, elke kolom en elk vierkant van 3x3 binnen de puzzel de cijfers 1-9 bevat, waarbij elk nummer slechts één keer voorkomt. Analyseer de elkaar kruisende rijen en kolommen om de ontbrekende getallen te achterhalen en plaats ze in de reeks om de sudoku-puzzel te voltooien. Er zijn verschillende moeilijkheidsgraden in dit spel, dus kies degene die bij je stemming past en geniet van deze bevredigende puzzelervaring! Gebruik je vinger of linkermuisknop om een ​​tegel te selecteren. Je kunt je numerieke toetsen of het in-game paneel gebruiken om een ​​getal in te vullen. Je moet voor elke spatie de juiste cijfers bedenken. Elke rij, kolom en sectie moet één van elk afzonderlijk cijfer bevatten. Als je vastloopt, gebruik dan een hint! Sudoku is gemaakt door InfinityGames, een game-ontwikkelingsteam gevestigd in Portugal. Speel hun andere puzzelspellen op Poki: Infinity Loop: Hex, Spider Solitaire, Energy, Infinity Loop, Merge Shapes, Shapes, Sudoblocks, Solitaire en Wood Blocks 3D Je kunt Sudoku gratis spelen op Poki. Sudoku kan op je computer en mobiel worden gespeeld apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

