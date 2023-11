Numbers is een puzzelspel waarin je blokken kapot gooit die met elkaar kunnen communiceren. Je krijgt een blanco lei vol met verschillende cijfers, en het is jouw taak om ze aan elkaar te koppelen en ze kapot te laten springen! Om dat te doen, selecteert u twee identieke getallen, of twee getallen die samen 10 zijn. U kunt dit doen met verticaal aangrenzende blokken, horizontaal aangrenzende blokken, en als er geen ander getal tussen zit. Je kunt ook paren aan het einde van de ene regel en aan het begin van een andere regel plaatsen als de som 10 is of als de getallen identiek zijn. Bovendien kun je het allereerste en het allerlaatste getal in de puzzel koppelen als ze de regels volgen. Als je van bijpassende spellen of sudoku houdt, zul je Cijfers geweldig vinden! Blokken koppelen - Tik op een blok om het te selecteren en tik vervolgens op een ander blok om ze te koppelen. Nummers zijn gemaakt door Potato Jam. Speel hun andere puzzelspellen op Poki: Monster Duo, Onet Master en Onet Paradise, Bring me Cakes, Solitaire Klondike 2.0 Je kunt Numbers gratis spelen op Poki. Numbers kan worden gespeeld op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Numbers. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.