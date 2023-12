Monster Duo is een puzzelspel waarbij je twee identieke tegels met elkaar verbindt met drie of minder rechte lijnen. Deze mahjong-ervaring is vergelijkbaar met de Onet-spellen in concept en heeft een prachtige grafische interface, coole effecten zoals glitters, schattige monsters en vooral: eindeloos plezier! Verken een mystiek bos en breng het tot leven terwijl je de stadia voltooit. Deze fasen bestaan ​​uit verschillende moeilijkheden en verrassingen, zoals kleine monsters die eigenlijk magische geesten van de Heilige Bomen zijn! Open alle volgelingen om het mystieke bos nieuw leven in te blazen! Het enige wat je in een level hoeft te doen, is twee identieke tegels vinden en deze matchen als er niets tussen zit. Spoel en herhaal totdat er geen blokken meer in het spel zijn. Ga je gang en red dit mysterieuze bos! Koppel blokken - Tik op een blok om het te selecteren en tik vervolgens op een ander blok om ze te koppelen Monster Duo is gemaakt door PotatoJam. Speel hun andere behendigheidsspellen op Poki: Numbers, Bring me Cakes, Onet Master, Onet Paradise en Solitaire Klondike 2.0 Je kunt Monster Duo gratis spelen op Poki. Monster Duo kan worden gespeeld op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Monster Duo. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.