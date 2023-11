Monster Merge is een informele samenvoeging waarbij je wezens samenvoegt en nieuwere en sterkere monsters ontgrendelt die nog griezeliger zijn. De game heeft een heel mooie kunststijl die zich op het kruispunt van griezelig en schattig bevindt. Sleep simpelweg identieke monsters en zet ze neer om ze te laten samensmelten en een sterker monster te creëren. Elke keer dat je een nieuw type monster ontdekt, ontgrendel je een nieuw deel van het mysterieuze kasteel. Zodra je het hele kasteel hebt verkend, ontgrendel je een nieuwe wereld vol feeën, en een heel andere wereld met een andere en kleurrijkere sfeer! De game heeft nog andere geheimen en werelden die je kunt verkennen. Je hoeft niet te wachten tot Halloween een beetje griezelig wordt. Kun jij elk kasteel en elke wereld ontgrendelen in dit verslavende samenvoegspel? Selecteer en verplaats wezens - Klik en sleep met de linkermuisknop of met je vinger Monster Merge is gemaakt door Jeff Ramos. Speel hun andere futuristische samenvoegspel op Poki: Galactic Empire. Je kunt Monster Merge gratis spelen op Poki. Monster Merge kan worden gespeeld op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Monster Merge. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.