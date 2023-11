Amazing Bubble Breaker is een matchingspel waarbij je bubbels van je scherm verwijdert door drie of meer bubbels van dezelfde kleur naast elkaar te krijgen. Er zijn drie spelmodi: Easy, Medium en Hard als je je vaardigheden wilt testen. Kies uit verschillende kleurrijke bubbelthema's voor je spelscherm en geniet van twee geweldige achtergronden en prachtige animaties. Er zijn in-game statistieken als je enig inzicht wilt in je speelstijl. Als je vastzit, kun je altijd hints en power-ups gebruiken! Vergeet niet om Amazing Bubble Breaker met je vrienden te delen, zodat je je scores kunt vergelijken! Tik om een ​​bubbel te schieten. Als je drie of meer bubbels van dezelfde kleur kunt krijgen, kun je ze allemaal laten knappen. Amazing Bubble Breaker is gemaakt door Amazing Hedgehog. Speel hun andere casual games op Poki: Amazing Solitaire, Amazing Sudoku, Amazing Spider Solitaire, Amazing Word Fresh, Amazing Bubble Connect en Amazing DominoesJe kunt Amazing Bubble Breaker gratis spelen op Poki.Amazing Bubble Breaker is speelbaar op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

