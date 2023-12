Word vs Word is een puzzelspel voor 2 spelers waarin je tegen een andere speler vecht in een woordvormende wedstrijd. Creëer je personage, kies een avatar en doe mee aan een realtime wedstrijd tegen een concurrent. Je vindt een kruiswoordraadselachtig bord vol door elkaar gegooide letters, en het is jouw taak om over een rij letters te vegen om een ​​woord te maken. Hoe langer je woord is, hoe meer punten je krijgt. Let op hoeveel punten elke letter bevat, zodat je geweldige combo's kunt maken! Het is goed om te weten dat zowel jij als je tegenstander twaalf spelveranderende power-ups kunnen gebruiken die de beslissende zet kunnen zijn voor je overwinning of verlies. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot: lege gelei aan de mix toevoegen, je droomwoord samenstellen of het hele bord opnieuw schudden om de volgende score van je tegenstander te saboteren. Deze power-ups kunnen slechts één keer per spel worden gebruikt, dus kies verstandig en kies je favoriete power-up voordat je tegenstander dat doet! Als je van spellen als Scrabble en Wordfeud houdt, zul je Word vs Word geweldig vinden! Vergeet niet om het spel met je vriend te delen en te zien wie een betere woordenmaker is. Veeg over een rij letters om een ​​woord te maken. Hoe langer je woord is, hoe meer punten je krijgt. Let op hoeveel punten elke letter bevat, zodat je geweldige combo's kunt maken! Word vs Word is gemaakt door Wix Games. Ze hebben nog veel meer geweldige games op Poki: Ant Art Tycoon, Duck Life, Duck Life 2, Duck Life 3, Duck Life: Battle, Duck Life Adventure (demo), ducklife-space, Jellymoji, Jumphobia en Let's Roll. Je kunt spelen Word vs Word gratis op Poki. Word vs Word kan gespeeld worden op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Word vs Word. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.