Pop It Master is een ontspannend online puzzelspel. Het spel is gebaseerd op het bekende Pop It fidget-speelgoed. In dit spel is het je doel om op de popits te drukken om ze te laten knappen en een kleurrijk speeltje te ontgrendelen. Let erop dat je elke bubbel laat knappen en niets achterlaat! Als je de hele verzameling van 80 fidgetspeelgoed verzamelt, kun je de geheime modus ontgrendelen. Ben je klaar voor een bevredigende digitale knallervaring? Ga je gang en geniet van de realistische, kalmerende geluiden en gevoelens die Pop It Master te bieden heeft! Pop - Tik of klik met de linkermuisknop Pop It Master is gemaakt door Rad Brothers. Dit is hun eerste spel op Poki!

Website: poki.com

