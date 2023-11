Puppet Master is het ultieme clickerspel van vernietiging, gemaakt door FreezeNova. Met Puppet Master kun je je frustratie uiten op een speelgoedpop met behulp van een breed scala aan verschillende wapens, ideaal voor stressverlichting of die dagen waarop je gewoon iets wilt gooien. Wil je een mes gooien, een machinegeweer afschieten of een raket lanceren? Het is allemaal mogelijk in Puppet Master op Poki! Ontgrendel meer wapens naarmate je meer schade aanricht en bewijs wie de ultieme Puppet Master is in dit actievolle ragdoll-spel! Bediening: Muis - Klik om met wapens te schieten/gooien Over de maker: Puppet Master is gemaakt door FreezeNova. Ze zijn ook de makers van Masked Forces, Masked Shooters en meer.

Website: poki.com

