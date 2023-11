Stick Fighter is een vechtgame waarin je de controle hebt over zes personages, die allemaal totaal verschillende bewegingen hebben! Voer de handschoen uit in de singleplayermodus en neem het op tegen elk van de andere personages in een poging jezelf te bewijzen als de ultieme Stick Fighter! Als je liever iets realistischer wilt, doe dan mee met een vriend en vecht 1v1 om uiteindelijk te beslissen wie de beste hond is! Kies je één personage als hoofdrolspeler, of word je een meester van allemaal? Stick Fighter is gemaakt door ARF Games. Speel hun andere spellen op Poki: Bearsus en Dungeons & Dress-Ups Je kunt Stick Fighter gratis spelen op Poki. Stick Fighter kan worden gespeeld op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

