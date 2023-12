Kawaii Dress-Up is een schattig aankleedspel waarin je een onbeperkt aantal stijlvolle personages kunt creëren en aanpassen. Start het spel en draag je favoriete kleding. Pas alle aspecten van je personage aan, van huid, haar, gelaatstrekken, kleding en meer! Je hebt ook veel kleuren en patronen om uit te kiezen! Als je tevreden bent met je creatie, tik je op de knop aan de linkerkant om deze op je apparaat op te slaan. Ga je gang en laat ons zien hoe creatief je kunt zijn! Ben je klaar om de beroemde fashionista van de stad te worden? Klik of tik op een item/kleur om het uit te rusten of uit te rusten. Tik op de knop linksboven om je personage willekeurig te maken. Tik op de onderstaande knop om je creatie op te slaan. Kawaii Dress-Up is ontwikkeld door ARF Games. Ze hebben nog andere geweldige spellen op Poki: Dungeons & Dress-Ups, Bearsus en Stick Fighter. Je kunt Kawaii Dress-Up gratis spelen op Poki. Kawaii Dress-Up kan worden gespeeld op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

