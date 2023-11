Fairy Dress-Up is een aankleedspel waarin je een etherisch sprookjespersonage creëert en elk aspect ervan aanpast. Je kunt zoveel personages maken als je wilt en ze gemakkelijk delen met je vrienden. Er zijn duizenden combinaties beschikbaar: Kies uit een verscheidenheid aan huidskleuren, vleugels, haartypes, haarkleuren, ogen, neuzen, lippen, coole outfits en zelfs prachtige achtergronden en kaders - zodat je de beste foto kunt maken! Met het kleurenpaneel kunt u de kleur van elk klein detail aanpassen. Er is ook een dobbelsteenknop aan de linkerkant. Met deze knop kan het spel een willekeurig personage voor je maken. Speel Fairy Dress-Up nu en ontdek alle soorten feeën die je kunt maken. Vergeet niet je geweldige creaties met je vrienden te delen! Klik of tik op een item/kleur om het uit te rusten of uit te rusten. Tik op de knop linksboven om je personage willekeurig te maken. Tik op de onderstaande knop om je creatie op te slaan.Fairy Dress-Up is ontwikkeld door ARF Games. Ze hebben nog andere geweldige spellen op Poki: Kawaii Dress-Up, Dungeons & Dress-Ups, Bearsus en Stick Fighter. Je kunt Fairy Dress-Up gratis spelen op Poki.Fairy Dress-Up is speelbaar op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tabletten.

Website: poki.com

