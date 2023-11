Water Colour Sort is een puzzelspel waarin het je doel is om vloeistoffen op kleur te sorteren door ze goed te mengen. Begin met het verplaatsen van de vloeistoffen naar de juiste buizen totdat er nog maar één kleur per buis is. Denk logisch na en vind je eigen manier om het kleurrijke water te sorteren. Als je vastloopt of fouten maakt, kun je altijd een hint krijgen of je laatste beweging ongedaan maken! Deel Water Colour Sort met je vrienden en ontdek wie het spel het snelst kan voltooien! Klik op een bel om deze te selecteren en klik vervolgens op een buis om de geselecteerde bal te laten vallen. Selecteer/Verplaats Bubble - Tik of klik met de linkermuisknop Water Colour Sort is gemaakt door VNStart Studio. Speel hun andere spellen op Poki: Emoji Sort Master en Fun Water Sorting Je kunt Water Colour Sort gratis spelen op Poki. Water Color Sort is speelbaar op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

