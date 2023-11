Color Car is een kleurrijk behendigheidsspel waarbij je door elk level moet rijden terwijl je alleen wit aanraakt! Gemaakt door KasSanity, speel Color Car op Poki en kijk hoeveel niveaus je kunt doorlopen. Raak een willekeurige kleur behalve wit aan en je spel is voorbij. Profiteer van power-ups zoals TNT, portals en meer om je te helpen voltooien. Hoe ver kan jouw kleurenauto gaan? Besturing: Pijltjestoetsen links/rechts - Stuur naar links/rechts Ruimte - Opnieuw opstarten Over de maker: Color Car is gemaakt door KasSanity, gevestigd in Canada. Ze zijn ook de makers van KnockOff, Dashy Square en meer!

Website: poki.com

