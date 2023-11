MiniBattles is een multiplayergame waarin jij en je vrienden elkaar kunnen uitdagen in maximaal 30 minigames. Je zult je nooit vervelen als je MiniBattles speelt, omdat elk spel anders is en een unieke gameplay biedt. Er zijn sporten, vliegen, boksen, schieten, gevechtsspellen en nog veel meer! En het beste is: je kunt al deze spellen met slechts één knop spelen. Ga je gang en speel MiniBattles met je vrienden en laat ze zien wie de winnaar is! Tik op de overeenkomstige knop in de hoeken van het scherm of gebruik de toetsenbordknop die aan jou is toegewezen. Actie (Speler 1) - C Actie (Speler 2) - N Actie (Speler 3) - Q Actie (Speler 4) - P Actie (Speler 5) - Pijl-links Actie (Speler 6) - Pijl-rechts MiniBattles is gemaakt door Shared Dreams Studio. Bekijk ook hun andere spellen 12 MiniBattles en MiniMissions op Poki!

Website: poki.com

