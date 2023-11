MiniMissions is een verzameling van 80 moeilijke behendigheidsspellen. Elke keer dat je een spel voltooit, verschijnt er een nieuw spel. De spellen zijn allemaal gebaseerd op perfecte timing. Klik op het juiste moment om verder te komen, maar als je één fout maakt, is het spel voorbij. Sommige missies zijn tijdgebonden, dus zorg ervoor dat je snel handelt. Lukt het jou om alle minimissies te voltooien? Spelen - muisklik MiniMissions is gemaakt door Shared Dreams Studio, bekend van het populaire 12 MiniBattles-spel, ook speelbaar op Poki!

Website: poki.com

