OvO Dimensions

OvO Dimension is een arcade-platformspel gemaakt door Dedra Games. Je bestuurt een stickman-personage met eenvoudige en basisacties. Spring, Walljump en schuif je een weg door de levels! Als je het spel echt onder de knie wilt krijgen, gebruik dan de actiecombinaties om extra kracht te krijgen! Spring direct na een slide of een grondsprong! Er zijn talloze niveaus in OvO Dimension. Kun jij je een weg banen door alle niveaus? De besturing wordt in het spel weergegeven. Pijltjestoetsen om te bewegen OvO Dimension is gemaakt door Dedra Games, een game-ontwikkelingsstudio gevestigd in Frankrijk. Dit is hun eerste game op Poki!OvO Dimension is gratis te spelen op Poki.OvO Dimension is speelbaar op zowel je computer als mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

