Cat Loves Cake 2 is een behendigheids-/platformspel gemaakt door DoubleDutch Games. Je speelt als een springerig kattenpersonage en je moet je een weg banen door de lef om de heerlijke taart te bereiken! Pas op voor de stekels en vallen onderweg! Ontgrendel steeds meer speelbare dieren terwijl je levels voltooit. Als je een paar keer faalt, laat het level je de perfecte route zien. Kun jij alle niveaus voltooien en alle speelbare personages ontgrendelen? De besturing wordt in de game weergegeven Bewegen - Pijltjestoetsen naar links en rechts Er zijn een heleboel unieke Cats Love Cake 2-personages in de game om te ontgrendelen. Ze zijn allemaal ontworpen naar dieren.Cats Love Cake 2 is gemaakt door DoubleDutch Games. Cats Love Cake 2 is het vervolg op de beroemde Cats Love Cake! Cats Love Cake 2 is gratis te spelen op Poki. Cats Love Cake 2 is speelbaar op zowel je computer als mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

