Tag 2 tilt het bekende en favoriete tag-spel naar een geheel nieuw niveau! Als de timer afloopt en je de bom vasthoudt, is het spel voorbij. Spring dus door portalen, gebruik springkussens en ren zo snel als je kunt om de speler te ontwijken die het is! Als je zin hebt in een echte uitdaging, probeer dan de Zombie-modus. Er zijn veel Runners om te ontgrendelen en dagelijkse missies om te voltooien, dus er is altijd wel iets te doen. Speel alleen of voeg maximaal 4 vrienden toe voor het chaotische plezier! Kun jij dit ultieme spelletje Tag winnen?

Website: poki.com

