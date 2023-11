Hockey Stars is een 1v1-hockeyspel waarin je het als je favoriete land moet uitvechten om je tegenstander te verslaan! Het doel van het spel is vrij eenvoudig: scoor in hun doel voordat zij in het jouwe scoren! Spring rond voor wat extra kracht en storm vooruit richting het doel van de vijand! Wil je je vriend uitdagen voor een spelletje? Er is een lokale multiplayer, zodat je tegen je vriend kunt spelen! Kun jij hockeykampioen worden?

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Hockey Stars. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.