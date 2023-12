Totems of Tag is een sportspel waarin je realtime trefbal speelt, alleen of met vrienden. De regels zijn simpel: als je een bal tegen iemand anders gooit, wordt een van hun levens verwijderd. Als je geen levens meer over hebt, sterf je en lig je uit het spel. De winnaar is dus de laatste speler die overblijft. Jij en je tegenstanders starten allemaal in een van de verschillende arena's die het spel te bieden heeft. Er zijn verschillende spelmodi en kaarten die je kunt configureren, zodat elke game fris en anders aanvoelt. Er zijn ook verschillende power-ups die je dwingen om goed na te denken, en unieke baltypes zorgen ervoor dat de games gevarieerd blijven. Hierdoor kun je een strategie bepalen en je eigen speelstijl bedenken. Je kunt bijvoorbeeld meerdere power-ups overslaan totdat je de nuttigste hebt gevonden. Totems of Tag is veel leuker als je met vrienden speelt! Beheers je werpkracht door de aangewezen actietoets ingedrukt te houden en rangschik je curve door te draaien. Verplaatsen - Pijltjestoetsen (Speler 1), WASD (Speler 2), UHJK (Speler 3) ), FCVB (Speler 4) Schiet - Spatie (Speler 1), R (Speler 2), O (Speler 3), Z (Speler 4) Totems of Tag is gemaakt door Pandaqi. Dit is hun eerste spel op Poki! Je kunt Totems of Tag gratis spelen op Poki. Totems of Tag kan gespeeld worden op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

