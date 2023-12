Swingo is een arcadespel dat de platform- en actiegenres combineert in één leuk pakket. Je bestuurt een schattig springerig personage dat alleen kan bewegen met behulp van een grijphaak. Vuur de haak af en trek jezelf in de richting waar je heen wilt! Je personage zal rondzwaaien en stuiteren totdat je aan het einde van elk level de vrucht bereikt. Voor elk succesvol voltooid niveau krijg je een aantal punten, waarmee je coole nieuwe personages kunt ontgrendelen. De eerste is een kikker. Lukt het jou om alle dieren vrij te spelen? Je zult het geweldig vinden om de levendige en creatieve levels vol verrassingen in Swingo te verkennen! Gebruik de grijphaak om te bewegen! Richt en schiet - Klik met de linkermuisknop, sleep en laat los. Er zijn een heleboel unieke Swingo-personages in het spel om te ontgrendelen. Ze zijn allemaal ontworpen naar dieren. Swingo is gemaakt door Blumgi, een game-ontwikkelingsstudio gevestigd in Frankrijk. Speel hun legendarische spellen op Poki: Blumgi Rocket, Blumgi Ball, Blumgi CastleSwingo is gratis te spelen op Poki.Swingo is speelbaar op zowel je computer als mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

