Noob Hook is een op fysica gebaseerd behendigheidsspel met een blokkerige esthetiek. Je doel is om heelhuids de finish te bereiken zonder obstakels te raken of in vallen te vallen. Versleep uw cursor of vinger en laat deze los om met uw grijphaak te schieten en uzelf naar voren te lanceren. Zwaai uit het blok waar je aan hangt en schiet met je haak naar het volgende blok. Spoel en herhaal totdat je de geruite bestemming ziet. Probeer zoveel mogelijk munten te verzamelen, zodat je nieuwe en coole skins voor je personage kunt ontgrendelen. Vergeet niet om het met je vrienden te delen, zodat je erachter kunt komen wie het spel sneller kan uitspelen en de kampioen kan worden! Sleep je cursor of vinger en laat los om het personage vooruit te laten vliegen. Bereik de finish zonder obstakels te raken om het level met succes te voltooien. Noob Hook is gemaakt door Vanorium. Speel hun andere puzzelplatformspellen op Poki: Noob Archer en Noob Drive. Je kunt Noob Hook gratis spelen op Poki. Noob Hook kan worden gespeeld op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

