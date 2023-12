Sausage Flip is een arcadespel waarin je de unieke uitdaging ervaart om met wiebelogen rond een worst te gooien. Je speelt door je vinger of muis naar achteren te slepen om te richten, en los te laten om op de worst te schieten. Maar wees gewaarschuwd: het spel is niet zo eenvoudig als het klinkt. Je moet de finish bereiken zonder van het platform te vallen dat vol verrassende maar vaak verraderlijke voorwerpen staat, zoals raketauto's, zachte blokken, draaiende constructies en nog veel meer! Terwijl je blijft spelen, ontgrendel je veel coole skins en kostuums waarmee je je worst kunt stylen zoals jij dat wilt. Vergeet niet om het spel met je vrienden te delen en iedereen te laten zien wie de beste (hot)dog is! Sleep je vinger of muis naar achteren om te richten, laat los om te schieten. Sausage Flip is gemaakt door Madbox. Ze hebben andere legendarische behendigheidsspellen op Poki: Stickman Hook, Parkour Race, Idle Ants en Zen Blocks. Je kunt Sausage Flip gratis spelen op Poki. Sausage Flip is speelbaar op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

