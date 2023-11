Parkour Jump is het ultieme parkourspel, ontwikkeld door Gametornado, de maker van het populaire spel Short Life! In Parkour Jump spring je van niveau naar niveau, waarbij je steeds moeilijkere sprongen, salto's en stunts uitvoert terwijl je de bloedige obstakels om je heen ontwijkt. Speel het Parkour Jump-spel gratis op Poki in je browser en beleef een geweldige tijd! Fans van Parkour-games zullen een geweldige tijd hebben bij het voltooien van de doelstelling van elk niveau, waarmee je geld kunt verdienen dat je kunt besteden aan upgrades, vaardigheden en meer. Ontgrendel nieuwe parkour-springkarakters en aanpassingen om te pronken met je unieke flip-gamevaardigheden!

Website: poki.com

